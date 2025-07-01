Политолог Васильев отметил, что заявление Эрика Трампа отражает традицию американской политики

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев прокомментировал заявление сына президента США Эрика Трампа о возможном участии членов семьи в последующих президентских выборах. По мнению Васильева, феномен политических династий в США давно распространен, и примером тому служат династии Бушей, Клинтонов и Кеннеди, написал «ФедералПресс» .

Однако случай с семьей Трампов, по мнению Васильева, уникален, так как члены семьи могут не только унаследовать политический бренд отца, но и продолжить развивать его популистский проект, который оказывает заметное влияние на политику США. Трамп уже заложил фундамент для своего возможного третьего срока, что создает предпосылки для активного участия его детей в публичной политике.

Семья Трампов уже вовлечена в решение ряда задач, связанных с имиджем и политикой. Ярким примером служит поездка Дональда Трампа-младшего в Гренландию, которая вызвала широкую общественную реакцию и послужила поводом для маркетинговой кампании. Васильев предположил, что подобные действия направлены на укрепление бренда семьи и ее долгосрочное присутствие в американской политике.