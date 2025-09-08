Ставящие в свои профили в социальных сетях флаги Украины в качестве выражения поддержки киевского режима не более чем клоуны. Пост с таким содержанием опубликовал в социальной сети Truth Social сын президента США Дональд Трамп — младший.

Он пояснил, что все позиционирующие себя сторонниками Украины пользователи никак не отреагировали на убийство 23-летней беженки Ирины Заруцкой от рук чернокожего рецидивиста в городе Шарлотт.

В качестве примера Трамп-младший привел анализ постов одной из пользовательниц, у которой более пяти тысяч сообщений посвящено гибели чернокожего Джорджа Флойда, и ни одного — Заруцкой.

Сын президента США подчеркнул, что также не нашел статей об убийстве украинской беженки у газеты The New York Times. Издание он назвал очередной пропагандой.

«Странно, но все клоуны с флагами Украины в своих профилях также молчат по этому поводу», — резюмировал Трамп-младший.

Сам президент США в ходе общения с журналистами пообещал к завтрашнему дню внимательно изучить все материалы об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте.

Девушка погибла от множественных ножевых ранений в результате нападения темнокожего рецидивиста Декарлоса Брауна в конце августа. Он неоднократно попадал в поле зрения полиции за серию нападений и отсидел пять лет за насильственные преступления.