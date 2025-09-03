Хуситы атаковали Израиль гиперзвуковой ракетой

Йеменское шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало объекты в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты. Об этом хуситы сообщили в своем Telegram-канале .

Представители движения рассказали, что провели военную операцию с использованием снарядов «Палестина-2» с разделяющимися боеголовками и «Зульфикар». Ракеты выпустили по «уязвимым» объектам в Тель-Авиве.

«Операция успешно достигла своих целей и заставила миллионы сионистов укрыться в убежищах, она также привела к приостановке работы аэропорта», — добавили хуситы.

Ранее ЦАХАЛ ударил по столице Йемена Сане. Жертвами обстрела стали два человека, еще двое пострадали. Целью удара Израиля стал военный лагерь рядом с президентским дворцом, электростанция и объект нефтяной компании.