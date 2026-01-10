Сын шаха Пехлеви заявил о возможном возвращении в Иран

Находящийся в эмиграции политик попросил иранских работников предприятий энергетики и транспорта начать общенациональные забастовки. Он подтвердил, что готовится к возвращению в Иран, чтобы быть с народом в момент «национальной революции».

«Цель заключается в том, чтобы подготовиться к захвату центров городов и удержанию их. Я также готовлюсь к возвращению на родину, чтобы в момент победы нашей национальной революции стоять рядом с вами, великий народ Ирана. Я верю, что этот день уже очень близок», — подчеркнул сын шаха.

Также Пехлеви призвал поддержавших оппозицию силовиков больше замедлять и нарушать работу «репрессивной машины» Ирана.

Ранее он рассказал, что как никогда готов прийти к власти в исламской республике. В интервью американском телеканалу он заявил, что хочет служить своему народу.