Иранский наследный принц Реза Пехлеви заявил о готовности править страной

Находящийся в эмиграции наследный принц Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана сообщил, что хочет служить своему народу и готов помочь исламской республике достигнуть процветания. Он заявил об этом в интервью телеканалу Fox News .

«Я как никогда готов вступить в должность в Иране», — подчеркнул политик.

Ранее исламскую республику захлестнула волна протестов. Из-за беспорядков в округе Малекшахи погиб сотрудник безопасности. Агентство Tasnim опровергло данные о том, что протестующие якобы установили контроль над этим районом.

Правоохранители подавили протесты и нормализовали ситуацию в округе. Издание добавило, что преступники, связанные с сепаратистами, пытались устроить провокации на похоронах тех, кто погиб при протестах. Злоумышленники открыли огонь по полиции, которая призывала прекратить массовую акцию.