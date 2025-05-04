Сын президента Уганды заявил о планах кастрировать охранника лидера оппозиции

Сын президенты Уганды Мухузи Кайнеругаба, который занимает должность главы вооруженных сил страны, в соцсети Х рассказал, что удерживает в подвале охранника главы оппозиции Эдди Мутве. Он заявил, что готовится кастрировать пленника.

Мутве является соратником главного оппозиционера власти Бобби Вайна. Госкомиссия Уганды в тот же день приказала Кайнеругабе отпустить Мутве, однако полиция заявила, что не имеет данных о местонахождении охранника.

Вайн публично обвинил сына президента в невменяемости и призвал весь мир оказать давление на отпрыска угандийского диктатора, чтобы добиться освобождения Мутве.

Оппозиция ранее опубликовала статью, в которой Германию обвинили в спонсировании диктаторского режима. Немецкое правительство предоставило Уганде 68,8 миллиона евро на улучшение образования, экологии и ситуации с беженцами. Оппозиция заявила, что эти деньги пошли на поддержку диктатуры.

В октябре прошлого года генерал Кайнеругаба под угрозой высылки потребовал от посла США Уильяма Поппа извиниться за «недипломатическое поведение». Посла обвинили в проявлении неуважения президенту Уганды Йовери Мусевени.