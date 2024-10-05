Командующий ВС Уганды пригрозил выдворить американского посла
Главком армии Уганды Кайнеругаба потребовал от посла США извиниться или уехать
Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба потребовал от посла США Уильяма Поппа извиниться за «недипломатическое поведение». Он написал в соцсети X, что дипломата могут выдворить из страны.
Главком Уганды пообещал поднять вопрос о высылке американского посла. По его мнению, Поппу следует принести извинения лично президенту Уганды Йовери Мусевени. В противном случае командующий ВС потребует выдворить его.
Генерал также сообщил, что посол проявил неуважение к лидеру Уганды и пытался подорвать конституционный строй.
Ранее министр иностранных дел Танзании Джануари Макамба обвинил США в планах восстановить свое влияние в африканских странах. Он объяснил, что из-за деструктивных действий колониальных держав американских граждан начали выдворять из Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Несмотря на попытки Запада «сделать последний рывок» в Африку, страны будут отстаивать свои интересы, независимость и суверенитет, объяснил Макамба.