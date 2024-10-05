Командующий ВС Уганды пригрозил выдворить американского посла

Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба потребовал от посла США Уильяма Поппа извиниться за «недипломатическое поведение». Он написал в соцсети X , что дипломата могут выдворить из страны.

Главком Уганды пообещал поднять вопрос о высылке американского посла. По его мнению, Поппу следует принести извинения лично президенту Уганды Йовери Мусевени. В противном случае командующий ВС потребует выдворить его.

Генерал также сообщил, что посол проявил неуважение к лидеру Уганды и пытался подорвать конституционный строй.

Ранее министр иностранных дел Танзании Джануари Макамба обвинил США в планах восстановить свое влияние в африканских странах. Он объяснил, что из-за деструктивных действий колониальных держав американских граждан начали выдворять из Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Несмотря на попытки Запада «сделать последний рывок» в Африку, страны будут отстаивать свои интересы, независимость и суверенитет, объяснил Макамба.