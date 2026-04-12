Сын президента Уганды потребовал «самую красивую женщину» Турции

Сын президента Уганды потребовал у Турции «самую красивую женщину» и $1 млрд

Сын президента Уганды и главнокомандующий вооруженными силами страны Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции предоставить «самую красивую женщину» в жены и выплатить один миллиард долларов. Об этом он написал в социальной сети X .

Кайнеругаба подчеркнул, что в противном случае Уганда в течение 30 дней разорвет дипломатические отношения с Турцией. Генерал отметил, что не желает конфликта.

Причиной резких заявлений Кайнеругаба назвал проводимую Турцией политику в Сомали. В Уганде уверены, что Турция из ситуации в этой стране извлекает выгоду.

Кайнеругаба добавил, что опасается ядерных держав, в том числе России. Ранее он заявлял, что армия Уганды якобы в течение двух недель способна взять под контроль Тегеран.

Генерал подчеркивал, что в случае угрозы Израилю страна готова присоединиться к конфликту против Ирана.