Сын президента США Эрик Трамп начал торговать водкой

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, объявил о начале предзаказов на водку Trump. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Рад сообщить, что водка Trump доступна для предзаказа», — написал Трамп.

На сайте можно заказать бутылку объемом 0,7 литра по цене 47,45 доллара.

Примечательно, что президент США ранее призывал детей и внуков избегать сигарет, алкоголя и наркотиков. По его словам, избавиться от вредных привычек сложно, а лучше не начинать, чтобы не столкнуться с зависимостью.

В конце прошлого года в честь избранного президента США Дональд Трамп выпустили парфюм Fight Fight Fight, что означает «Борись, борись, борись». Продукт доступен в двух вариантах: мужской одеколон и женская туалетная вода. На флаконах размещено изображение Трампа с поднятым кулаком. Одеколон ограниченной серии, как утверждает продавец, олицетворяет силу, мощь и победу.