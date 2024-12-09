С запахом борьбы. Трамп выпустит парфюм в свою честь

Избранный президент США Дональд Трамп представил свой собственный парфюм под названием «Fight Fight Fight», что переводится как «Борись, борись, борись». Одеколон для мужчин и туалетная вода для женщин доступны на сайте Gettrumpfragrances по цене 199 долларов.

«Для патриотов, которые никогда не отступают, как президент Трамп. Этот аромат — ваш боевой клич во флаконе», — указано в описании парфюма.

Аромат мужского одеколона наполнен пряными и экзотическими древесными нотами, а также свежими оттенками огурца, цитрусовых, мяты, базилика, трав и перца. На флаконах размещено изображение Трампа с поднятым кулаком. Одеколон ограниченной серии, как утверждает продавец, олицетворяет силу, мощь и победу.

После покушения на Трампа принадлежащая ему компания CIC Ventures LLC начала производство кроссовок с изображением политика с окровавленной щекой. Обувь продавалась под тем же слоганом, что и парфюм: «Fight Fight Fight».

Ранее Трамп пообещал не мстить своим противникам после прихода к власти. Политик заявил, что не будет обращаться в ФБР и Министерство юстиции с просьбой расследовать деятельность специального прокурора Джека Смита, который вел дело против него.