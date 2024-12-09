С запахом борьбы. Трамп выпустит парфюм в свою честь
Трамп выпустил парфюм под названием «Борись, борись, борись!»
Избранный президент США Дональд Трамп представил свой собственный парфюм под названием «Fight Fight Fight», что переводится как «Борись, борись, борись». Одеколон для мужчин и туалетная вода для женщин доступны на сайте Gettrumpfragrances по цене 199 долларов.
«Для патриотов, которые никогда не отступают, как президент Трамп. Этот аромат — ваш боевой клич во флаконе», — указано в описании парфюма.
Аромат мужского одеколона наполнен пряными и экзотическими древесными нотами, а также свежими оттенками огурца, цитрусовых, мяты, базилика, трав и перца. На флаконах размещено изображение Трампа с поднятым кулаком. Одеколон ограниченной серии, как утверждает продавец, олицетворяет силу, мощь и победу.
После покушения на Трампа принадлежащая ему компания CIC Ventures LLC начала производство кроссовок с изображением политика с окровавленной щекой. Обувь продавалась под тем же слоганом, что и парфюм: «Fight Fight Fight».
Ранее Трамп пообещал не мстить своим противникам после прихода к власти. Политик заявил, что не будет обращаться в ФБР и Министерство юстиции с просьбой расследовать деятельность специального прокурора Джека Смита, который вел дело против него.