Сын-подросток известного итальянского шеф-повара умер в Стамбуле

Сын известного в Турции итальянского шеф-повара Маттиа Мингуцци, получивший две недели назад ножевые ранения во время нападения, умер в столичной больнице. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera .

Сообщается, что 14-летний подросток скончался сегодня утром. Два дня назад врачи диагностировали у него отмирание мозга.

Точные причины жестокого нападения на Мингуцци пока неизвестны. Его сверстник нанес мальчику пять ножевых ранений. Как отметили журналисты, 16-летний сообщник злоумышленника пнул пострадавшего, после чего они попытались скрыться с места происшествия. Подозреваемых арестовали.

Ранее подросток руандийского происхождения убил в Великобритании трех девочек. Молодой человек напал с ножом на детей во время детского танцевального мастер-класса. По информации издания, он зашел в студию и начал наносить удары 20-сантиметровым ножом, который купил специально для этого на маркетплейсе. Юношу приговорили к 52 годам тюрьмы.