Лукашенко поделился секретом, как выучить китайский язык

Президент Белорусии Александр Лукашенко раскрыл секрет изучения китайского языка. Он заявил, что нужно не бояться, сообщило РИА «Новости» .

Лукашенко назначил главой Администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Татьяну Харлап. До этого она занимала пост генерального консула в Гонконге. Президент поинтересовался у нее, удалось ли ей выучить китайский язык. Харлап ответила отрицательно, сославшись на сложность языка.

В ответ на это белорусский лидер вспомнил разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

«Это потому, что ты не учила. Мы с Си Цзиньпином дружны, по-семейному встречаемся. Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский. Я вот запомнил его слова: его не надо бояться. Потому что мы боимся. Там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать», — поделился Лукашенко.

Завершил свою речь он похвалой в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава республики высоко отметил его владение китайским языком.

Недавно Лукашенко заметили за расчисткой сугробов. Вместе с сыном Николаем он вооружился лопатой и начал очищать резиденцию от снега.