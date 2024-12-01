Сын Лукашенко объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье»

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай заявил, что он — абсолютная копия отца. Его слова привело БелТА .

Журналисты задали Николаю вопрос о том, что белорусский лидер в шутку часто называет его «главным оппозиционером в семье».

«Конечно, часто высказываю свое мнение. И поэтому меня можно назвать „оппозиционером“», — объяснил Лукашенко-младший.

Он добавил, что не может быть оппозиционером по отношению к государству.

«Некоторые люди говорят, что я отличаюсь от своего отца. Но эти люди или не знают меня, или не знают моего отца», — отметил Николай.

По его словам, Лукашенко-старший в молодости тоже живо реагировал на несправедливость и спорные моменты, которые существуют в любом обществе.

Президент Белоруссии ранее в шутку предложил российскому коллеге Владимиру Путину разместить в республике баллистические ракеты средней дальности «Орешник».