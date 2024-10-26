Сын любовницы экс-короля Испании обнародовал фото с их интимного свидания
Сын любовницы бывшего короля Испании опубликовал их совместные фотографии, которые тайно сделал в 1994 году. Об этом сообщило Daily Mail.
Фотограф Анхель Кристо является сыном испанской актрисы Барбары Рей. Он впервые обнародовал ее снимки с королем Хуаном Карлосом I. Фотографии были сделаны во время свидания.
По словам мужчины, мать специально пригласила короля к себе домой в 1994 году, чтобы тайно снять их романтическую встречу. Потом эти фотографии использовались бы для шантажа королевской семьи.
Кристо утверждает, что согласился помочь матери из-за финансовых проблем. В итоге Барбара Рей получила от властей Испании более 3,5 миллиона евро.
Актриса утверждала, что ее роман с монархом длился около четырех лет. После этого она вышла замуж за знаменитого укротителя тигров Анхеля Кристо.
Ранее стало известно, что принц Филипп изменял Елизавете II с 19-летней моделью Кристин Килер. Она также была любовницей британского военного министра Джона Профьюмо.