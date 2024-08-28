Секс-скандал в королевской семье. Муж изменял Елизавете II с любовницей агента ГРУ

Принц Филипп изменял Елизавете II с 19-летней моделью Кристин Килер, которая также являлась любовницей агента ГРУ, советского военно-морского атташе Евгения Иванова и британского военного министра Джона Профьюмо. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на рассекреченные данные ФБР.

Имя принца Филиппа упоминалось в документах по делу Профьюмо в 1963 году. Герцог Эдинбургский имел связь с Килер и ее подругой Мэнди Райс-Дэвис. Американский бизнесмен Томас Корбалли, который дружил с лондонским остеопатом Стивеном Уордом, сообщил об этом ФБР, а тогдашний директор бюро Эдгар Гувер доложил посольству США.

«Корбалли также заявил, что ходят слухи о том, что принц Филипп мог быть связан с этими двумя девушками», — сообщил он в телеграмме.

Именно Уорд познакомил Килер с Профьюмо. Когда об их связи узнала общественность, чиновнику пришлось уйти в отставку. Девушка встречалась также с Ивановым, что представляло угрозу национальной безопасности.

Принц Филипп умер в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Личную жизнь мужа британской королевы показали в многочисленных фильмах и сериалах, в том числе «Корона» и «Королева»