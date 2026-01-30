Скандал в Черногории. В Сеть утекло секс-видео с участием женатого советника президента

В Черногории два высокопоставленных чиновника подали в отставку после того, как в интернет слили видео, где они занимались сексом. В центре скандала оказались женатый экс-советник президента Деян Вукшич и чиновница Мирьяна Пайкович, сообщило издание Serbian Times .

Вукшич покинул свой пост еще в декабре 2025 года после публикации кадров 18+, а Пайкович объявила о своей отставке в пятницу, 30 января. Любовники объяснили свой уход личными причинами.

До сих пор неясно, как произошла утечка их откровенных видео. Только Пайкович уже успела обвинить Вушкича в том, что он якобы шантажировал ее этими кадрами, чтобы она молчала об их романе.

Бывший советник президента заявлял, что девушка еще в октябре 2024 года незаконно присвоила его мобильный телефон, нарушив его право на личную жизнь. По его словам, Пайкович планировала добиться повышения по службе, используя его.

Разборки любовников на этом не закончились. До того, как уйти в отставку Пайкович подала три заявления о возбуждении уголовного дела против Вушкича, обвинив его в распространении ее откровенных фотографий. Кроме того, опубликовала аудиозапись, на которой тот ей якобы угрожал.

«Неизвестно, получит ли это дело судебную развязку, поскольку прокуратура пока не прокомментировала ситуацию. Наказание за порнографию из мести — до пяти лет лишения свободы», — говорится в материале.

Ранее в центре скандала оказался певец Хулио Иглесиас, которого бывшие работники обвинили в домогательствах, изнасилованиях, унижениях и оскорблениях.