Сын Дональда Трампа назвал отца величайшим троллем всех времен

Сын американского лидера Дональда Трампа Дональд-младший назвал своего отца величайшим троллем в мире. Об этом он написал в Instagram*.

Такой комментарий он высказал после того, как на странице бывшего лидера Штатов Барака Обамы в соцсети для поиска работы Linkedin появилось фото нынешнего главы государства.

«Один из величайших троллей всех времен. Поменял фото профиля Белого дома в Linkedin», — заявил Дональд Трамп — младший.

Как отметил портал Axios, эта ситуация стала очередным примером того, как администрация Белого дома иронизирует над оппонентами. Из-за смены фото все пользователи Linkedin, у кого Белый дом указан в профиле как одно из мест работы, выглядят так, словно трудились там при Трампе.

Ранее президент США подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Глава Штатов обратил внимание на носки политика.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.