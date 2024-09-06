Сын Байдена признался в налоговых преступлениях

Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер вступил в сделку о признании вины в налоговых преступлениях. Об этом сообщил телеканал NBC News .

«Хантер Байден признал вину по всем обвинениям в деле против него о федеральных налогах», — заявили журналисты.

Приговор сыну американского лидера вынесут 16 декабря.

Накануне адвокаты Хантера заявили о его намерении заключить сделку со следствием, которая подразумевает признание весомых доказательств против него.

Байден-младший также является фигурантом уголовного дела о нарушении при хранении оружия. Помимо прочего, Хантер получал миллионы долларов от румынского бизнесмена — ему давали деньги за влияние на американское правительство. Формально Хантеру грозит до 25 лет тюрьмы, рассказал ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий.