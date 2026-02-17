Свыше 32 тысяч беременных на Кубе оказались в группе риска из-за энергоблокады

На Кубе более 32 тысяч беременных женщин оказались в группе риска из-за проблем в здравоохранении, вызванных энергетической блокадой острова со стороны США. Об этом сообщила газета Granma .

Дефицит топлива ограничивает доступ к ультразвуковым исследованиям. Это затрудняет оказание срочной помощи в критических ситуациях для матери и ребенка, вызывает задержки в вакцинации детей и создает угрозу для жизни детей с особыми потребностями.

Односторонние меры Вашингтона, принятые в конце января и направленные на блокаду поставок топлива на остров, негативно сказались на оказании неотложной медицинской помощи.

Как пишет издание, с начала пандемии COVID-19 Министерство здравоохранения республики активно работает над решением множества проблем, вызванных нехваткой жизненно важных услуг в условиях жесткой экономической борьбы со стороны США. Серьезный дефицит топлива ограничивает доступ к машинам скорой помощи.

Островное государство столкнулось с серьезным нефтяным кризисом. Под давлением США поставки сырья на Кубу приостановили Венесуэла, основной поставщик топлива, а затем и Мексика. Президент Дональд Трамп 29 января ввел дополнительные пошлины для стран, отправляющих нефть на остров. Россия планирует в кратчайшие сроки направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов.