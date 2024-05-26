Свыше 200 человек эвакуировали в Армении из-за наводнения. Отменены поезда в Грузию

Из-за наводнения на севере Армении эвакуировали более 230 человек. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщило РИА «Новости» .

В зону бедствия направился премьер-министр Никол Пашинян, проинформировал его пресс-секретарь.

Из-за выхода из берегов реки Дебед в Армении закрыли межгосударственную дорогу в Грузию в обоих направлениях. Близ станции Айрум затоплено несколько домов. На участке от села Шнох до Техута автомобиль Opel упал в реку — по предварительным данным, в результате погиб человек.

В Алаверди затопило дома и сараи для скота. Также известно об одном упавшем в реку пожилом местном жителе, его ищут. Пострадали из-за подтопления и несколько мостов.

В пресс-службе Южно-Кавказской железной дороги предупредили, что из-за схода селя на автомобильные и железнодорожные пути на участке Айрум — Ахтала с 26 мая отменяются международные поезда по направлениям Ереван — Тбилиси — Ереван. Пассажиры, которые уже купили билеты, смогут из вернуть, добавили представители ЮКЖД.