Мосты и дороги разрушило в Армении из-за разлива реки Дебед

Несколько мостов оказались разрушены в Армении из-за разлива реки Дебед

В Армении заявили о масштабных разрушительных последствиях разлива реки Дебед. Последние данные о ЧП опубликовала местная газета «Айкакан Жаманак» со ссылкой на спасательную службу МВД страны.

В Центр кризисного управления Лорийской области поступило множество сообщений о происшествиях, вызванных выходом из берегов реки Дебед.

В частности, оказался затоплен и разрушен участок трассы М6 Ванадзор — Алаверди. Близ станции Айрум затоплено несколько домов. На участке от села Шнох до Техута автомобиль Opel упал в реку — по предварительным данным, в результате погиб человек.

На дороге Айрум — Алаверди заблокирован грузовик с двумя людьми. В городе Алаверди затопило дома и сараи для скота.

Также известно об одном упавшем в реку пожилом местном жителе. Сейчас продолжается его поиск.

Пострадали из-за подтопления и несколько мостов. В частности, разрушило переправу через реку Дебед на дороге к населенному пункту Каркоп общины Алаверди. Само поселение затоплено.

На дороге к населенному пункту Ахтала также затоплен мост. Возможно, есть и разрушенные участки переправы, уточнило издание. Полностью уничтожен мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди.

Сильные повреждения получила дорога на участке Шнох — Техут. В общине Памбак на участке Кобайр — Дзорагет Аван трассы M6 есть сильные повреждения дороги. Здесь заблокировало три автомобиля.

В поселке Дзорагет 70 человек эвакуировали в безопасное место.