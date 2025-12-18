Продолжающийся на Украине коррупционный скандал вокруг близкого к властям страны предпринимателя Тимура Миндича продолжил набирать обороты, и негативные последствия только растут. Об этом со ссылкой на информацию из диппредставительств западных стран сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве заявили, что негативное отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому среди жителей значительно выросло. Для измученных потерей родных в ходе боевых действий людей расхищение финансовой помощи Запада стало последней каплей.

«Признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет», — говорится в сообщении пресс-бюро.

В СВР добавили, что еще одним следствием коррупционного скандала стало падение боевого духа украинских боевиков, не желающих умирать или получать ранения за счет пополнения счетов Зеленского и его команды.

Число случаев дезертирства оказался настолько велико, что Офис генерального прокурора Украины закрыл статистику по уголовным делам против бежавших с фронта.

По данным российской разведки, на Западе зреет мнение, что дело Миндича приведет к свержению Зеленского либо силами элит, либо разгневанных граждан.

Коррупционный скандал на Украине начался с публикаций аудиозаписей из квартиры предпринимателя Тимура Миндича, которые обнародовало Национальное антикоррупционное бюро. Ведомство заявило, что бизнесмен при поддержке чиновников создал схему откатов за контракты с «Энергоатомом».

Обвинения предъявили семи участникам преступной схемы. На фоне скандала свои полномочия сложил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он объявил, что вступит в ряды ВСУ и отправится на фронт. По данным газеты «Украинская правда», дальше Киева Ермак не уехал. На этой неделе бывшего чиновника увидели на въезде в дом Зеленского.