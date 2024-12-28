Спецслужбы США и Великобритании проводят подготовку к терактам против российских военных баз в Сирии. Об этом заявили в Службе внешней разведки.

«Для этого, по данным СВР, подконтрольные полевые командиры ИГИЛ* получили ударные БПЛА», — подчеркнули в службе.

В СВР отметили, что Запад своими провокациями надеется заставить Россию эвакуировать свой военный контингент из Сирии.

Кроме того, США и Британия намерены не допустить стабилизации обстановки в САР.

США ранее направили направили в Сирию боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) военное оборудование и боеприпасы. Технику и снаряды транспортировали самолетами и доставили террористам из района Дейр-эз-Зора. В общей сложности они получили 60 бронемашин и грузовиков.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России