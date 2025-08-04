Спецслужбы Великобритании намерены организовать резонансные морские инциденты с российскими танкерами, чтобы оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, Лондон готовит кампанию против «теневого флота». Планируется крупная диверсия, которая может быть реализована по одному из двух сценариев: либо авария танкера в узком проливе с экологическими последствиями, либо поджог судна в порту дружественной России страны.

Оба варианта, как предполагается, дадут Западу возможность объявить российские поставки нефти угрозой международной безопасности и задерживать суда в открытом море.

Исполнителями подобных диверсий британцы хотят задействовать украинские спецслужбы. Атака может повлиять на позицию Трампа. Цель — добиться от него жестких вторичных санкций против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия ответит на санкционные планы стран Запада, которые все больше напоминают попытки устроить морскую блокаду.