Патрушев пообещал Западу ответ на попытки морской блокады России

Россия ответит на санкционные планы стран Запада, которые все больше напоминают попытки устроить морскую блокаду. Об этом помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил «Коммерсанту».

По его словам, вызовы и угрозы на морях со стороны некоторых стран Евросоюза и Великобритании продолжают усиливаться. Патрушев предупредил об адекватном и соразмерном отпоре, который даст Россия.

Он отметил, что в случае, если дипломатические или правовые инструменты не окажут желаемого эффекта, обеспечивать безопасность российского судоходства будут силы Военно-морского флота РФ.

«Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать», — подчеркнул помощник президента.

Ранее Патрушев сравнил захват танкера Eagle S в Балтийском море с пиратством. По его словам, Запад использует любые методы, чтобы ограничить деятельность России в Мировом океане.