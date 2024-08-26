СВР: США недовольны ситуацией в Грузии и готовят «цветную революцию»

Власти США недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии предстоящих парламентских выборов 26 октября и намерены провести в стране «цветную революцию». Об этом сообщило бюро Службы внешней разведки России.

«В Грузии американцы готовят „цветную революцию“. Пресс-бюро СВР сообщает, что развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября крайне недовольны в Белом доме», — отметили в пресс-службе.

В СВР добавили, что в ходе «тбилисского майдана» оппозиционные силы намерены продемонстрировать «доказательства фальсификаций» и потребовать смены власти в республике.

«США планируют масштабно нарастить давление на грузинские власти, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии», — добавили в пресс-бюро.

Ранее политолог Шота Апхаидзе заявил, что Запад начал подталкивать к беспорядкам оппозицию в Грузии.