Свою репутацию портит сам. Что грозит Трампу после скандала из-за эротических картинок

Появившаяся в СМИ шумиха о вероятной причастности президента США Дональда Трампа к вечеринкам финансиста Джеффри Эпштейна может оказаться происками его конкурентов. Об этом 360.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

«Думаю, Трампу уже ничто не испортит репутацию. Он ее сам портит, как может. Все его заявления о непричастности к Эпштейну, неучастии в тех или иных оргиях так и остаются заявлениями. Как и доказательств этому особо нет», — сказала он.

Политолог предположил, что скандал вокруг Трампа затеяли его конкуренты, планируя расшатать окружение президента изнутри.

«Но Трамп и сам сделал многое, чтобы ближайших сподвижников фактически сделать врагами. Могут быть еще какие-то документы, но в условиях современной информационной вакханалии, когда можно сделать любой дипфейк, я ничему не удивлюсь», — отметил он.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Трамп якобы подарил на 50-летие Эпштейна, обвиняемого в секс-торговле, рисунок с контуром обнаженной женщины. Сам президент отрицает информацию и пригрозил судом.