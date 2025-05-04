«Свое слово сдержит». Вучич приедет в Москву на Парад Победы, несмотря на слухи?

Мали: Вучич держит слово и, скорее всего, приедет в Москву на Парад Победы

Президент Сербии Александр Вучич отличается тем, что держит данное слово. Сомневаться в том, что он приедет на празднование 80-летия Победы в Москву, не приходится. Об этом в эфире RTS заявил министр финансов страны Синиша Мали.

«Одно могу сказать, зная его, учитывая, что он человек слова, он дал слово, что будет [в Москве], я предполагаю, что он сдержит свое слово», — подчеркнул он.

Мали не стал утверждать, что гарантирует приезд Вучича в Москву, поскольку это зависит от состояния здоровья президента.

«Он попросил <…> дать ему несколько дней отдыха, поскольку отдых был предписан, отменил все мероприятия и обязательства в ближайшие несколько дней. Когда он поправится, он выступит перед общественностью», — сказал министр.

Вучичу внезапно стало плохо во время визита в США. После консультации с врачами он принял решение досрочно завершить поездку и вернуться в Сербию. На родине президента госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде, откуда выписали 3 мая.