Связанным с аэропортом в Сухуме авиакомпаниям запретят работать в Грузии

Российских авиакомпаний, совершающих рейсы в аэропорт Сухума, лишат возможности работать в Грузии. Об этом заявил грузинский вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, его процитировал ТАСС.
Глава ведомства ответил на вопрос журналистов о том, как руководство страны относится к открытию воздушной гавани в Сухуме.
Давиташвили подчеркнул, что иностранным авиаперевозчикам запретят заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия властей Грузии. По его словам, руководство страны будет использовать все инструменты и проследит за тем, чтобы авиакомпании соблюдали грузинские законы.
Самолеты из России в Абхазию начали летать 1 мая. Авиасообщение между Москвой и Сухумом восстановили впервые за 30 лет, сообщил RT.
Врач назвал неожиданный овощ для снижения кровяного давления
Скончался экс-барабанщик «Арии» Игорь Молчанов
США умыли руки. Вашингтон отказался быть посредником между Россией и Украиной
Просадка в миллиарды кубов. Россия отпускает по «Турецкому потоку» Европе все меньше газа
Маябрь в Подмосковье. Побит рекорд 116-летней давности по количеству выпавшего снега
Пожар площадью 1200 квадратов вспыхнул на вещевом рынке в Ингушетии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте