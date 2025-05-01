Связанным с аэропортом в Сухуме авиакомпаниям запретят работать в Грузии

Российских авиакомпаний, совершающих рейсы в аэропорт Сухума, лишат возможности работать в Грузии. Об этом заявил грузинский вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, его процитировал ТАСС .

Глава ведомства ответил на вопрос журналистов о том, как руководство страны относится к открытию воздушной гавани в Сухуме.

Давиташвили подчеркнул, что иностранным авиаперевозчикам запретят заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия властей Грузии. По его словам, руководство страны будет использовать все инструменты и проследит за тем, чтобы авиакомпании соблюдали грузинские законы.

Самолеты из России в Абхазию начали летать 1 мая. Авиасообщение между Москвой и Сухумом восстановили впервые за 30 лет, сообщил RT.