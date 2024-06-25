Связанные с трудовой миграцией КНДР санкции призвали пересмотреть

Санкции ООН против КНДР необоснованны и негуманны. Международному сообществу следовало пересмотреть ограничения, заявил на форуме «Примаковские чтения» помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ооновском санкционном режиме», — призвал он.

Ушаков заявил, что некоторые рестрикции против Северной Кореи выглядели, по меньшей мере, странно и негуманно. Он привел в качестве примера санкции, связанные с трудовой миграцией.

Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян призвал ослабить санкции Совбеза ООН против КНДР. «Известия» сообщили, что ограничения против Северной Кореи ввели также Великобритания, США, Канада, Австралия, Южная Корея и Евросоюз. Российское государство обвиняли в том, что оно помогало республике обходить запреты.