Путин выступил за пересмотр инициированных США санкций Совбеза ООН против КНДР

Бессрочные санкции Совета Безопасности ООН против КНДР ввели под давлением США и их союзников. Пришло время пересмотреть ограничения, заявил президент России Владимир Путин в Пхеньяне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал он.

Путин обвинил американцев в агрессивных геополитических замыслах на территории Северо-Восточной Азии и расширении военной инфраструктуры. Он заявил, что учения США, Южной Кореи и Японии дестабилизировали обстановку.

Президент не согласился с попытками возложить вину за ухудшение ситуации на Северную Корею. Он заявил, что страна имела право защищать свой суверенитет и повышать обороноспособность.

Россия и КНДР, по словам главы государства, продолжат выступать против практики санкционного удушения. RT сообщил, что Путин уличил Запад в попытках сохранить свою гегемонию.