Хакеры, связанные с Китаем, взломали секретный офис американского Минфина, который вводит экономические санкции против государств. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Хакеры из китайского правительства взломали крайне секретный офис министерства финансов, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении США для достижения целей национальной безопасности», — отметили авторы материала

Таким образом КНР, указали в статье, пытается получить важную информацию о своем самом значимом сопернике в глобальной борьбе. Официальные лица заявили, что никаких секретных документов хакеры украсть не смогли.

На Украине хакеры-повстанцы взломали сайт местного телевидения и выложили скандальный ролик о детях олигархов, которые сбежали за границу. Уехавшие под видом беженцев богатые украинцы развлекались, ездили на дорогих машинах по дорогам Европы, пока их земляки гибли на родине.