Святой предрек апокалипсис и второе пришествие после смерти папы римского Франциска

Опубликованное в 1595 году «Пророчество о Верховных понтификах» гласит, что после смерти папы римского Франциска мир ждет апокалипсис и второе пришествие Иисуса Христа. Об этом сообщил aif.ru .

Автором пророчества предположительно был ирландский архиепископ святой Малахия, живший в XII веке. Якобы обнаруженный в архивах Ватикана текст опубликовали только через 400 лет после его кончины. В нем содержатся 112 коротких латинских фраз, описывающих римских пап, начиная с Целестина II.

В предсказании говорится, что 112-й папа, которым был скончавшийся утром 21 апреля Франциск, станет последним в истории человечества. После этого католическая церковь прекратит существование, а мир ждет Страшный Суд. Католическая церковь не выражала официальной позиции по этому пророчеству.

Ранее Эдгард Запашный рассказал о памятном подарке от папы римского Франциска. Российский артист встречался с понтификом в 2019 году.