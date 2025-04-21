Святой предрек апокалипсис и второе пришествие после смерти папы римского Франциска
Святой предсказал конец света после смерти папы римского Франциска
Опубликованное в 1595 году «Пророчество о Верховных понтификах» гласит, что после смерти папы римского Франциска мир ждет апокалипсис и второе пришествие Иисуса Христа. Об этом сообщил aif.ru.
Автором пророчества предположительно был ирландский архиепископ святой Малахия, живший в XII веке. Якобы обнаруженный в архивах Ватикана текст опубликовали только через 400 лет после его кончины. В нем содержатся 112 коротких латинских фраз, описывающих римских пап, начиная с Целестина II.
В предсказании говорится, что 112-й папа, которым был скончавшийся утром 21 апреля Франциск, станет последним в истории человечества. После этого католическая церковь прекратит существование, а мир ждет Страшный Суд. Католическая церковь не выражала официальной позиции по этому пророчеству.
Ранее Эдгард Запашный рассказал о памятном подарке от папы римского Франциска. Российский артист встречался с понтификом в 2019 году.