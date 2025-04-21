Эдгард Запашный рассказал о памятном подарке от папы римского Франциска

Папа римский Франциск встречался с российскими цирковыми артистами в 2019 году и оставил им особенные подарки. Об этом в беседе с 360.ru напомнил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

По его словам, на протяжении всего служения папа римский на постоянной основе уделял время встречам с деятелями культуры, в том числе с артистами цирка. Шесть лет назад Запашному посчастливилось выступить перед ним в Ватикане.

«Я попросил своего друга, директора итальянского цирка, поспособствовать встрече с папой римским. Все согласовали в кратчайшие сроки. Мы дали небольшое представление, после чего нам позволили подойти к Франциску и поздороваться. Он поприветствовал нас, мы сделали общее фото. А потом папа римский всем нам подарил на память крестики», — рассказал Запашный.

Артист назвал смерть понтифика большой потерей и выразил соболезнования всему католическому миру.