Священник Островский сравнил убийство Кирка с казнью пророка Иоанна

Православный священник Павел Островский провел параллель между убийством американского политического активиста Чарли Кирка и казнью пророка Иоанна Крестителя. Свое мнение на эту тему он выразил в Telegram-канале .

«Чарли Кирка убили, прострелив пулей шею, в тот день, когда Русская православная церковь вспоминает, как по приказу Ирода казнили пророка Иоанна Крестителя, ударив мечом по шее», — написал Островский.

Он напомнил, что Иоанн не боялся выступать против царя Ирода, публично обвиняя его в блудных грехах. При этом церковные и светские элиты боялись правителя и молчали, зная о его жестокости.

«Чарли Кирка называли христианским радикалом, хотя он всего лишь называл белое белым, а черное черным, основываясь на христианском учении: выступал против пропаганды ЛГБТ*, абортов, блуда, прелюбодеяния», — отметил священник.

Он напомнил, что многие либеральные политики с неприязнью относились к Кирку. Его нескончаемые победы привлекали традиционалистов и молодежь.

Даже 14-летняя дочь Островского, по его словам, с интересом слушала выступления политика. Священник назвал активиста талантливым, открытым и честным с аудиторией. Он умел удивить молодых людей и завоевать их уважение.

В США до сих пор не нашли убийцу Чарли Кирка. Политика застрелили во время его выступления на турне American Comeback в Университете Юта-Вэлли. Сначала подозрения пали на Захария Ахмеда Куреши, который оказался на крыше. Его сразу задержали после ЧП, однако после допроса отпустили.

* ЛГБТ — запрещенное в России движение, признанное экстремистским.