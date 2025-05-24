Названы истинные причины ухода Илона Маска из политики

Вставший во главе созданного Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) в администрации Белого дома предприниматель Илон Маск объявил о постепенном уходе из политики. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что настоящими причинами такого решения Маска стали его разочарование от незначительных результатов, а также возросшее количество угроз.

С официальным заявлением о постепенном сворачивании политической карьеры Маск выступил на Катарском экономическом форуме. Он пояснил, что планирует сконцентрироваться на руководстве компанией Tesla. Это заявление появилось после статьи в газете The Wall Street Journal о том, что совет директоров компании начал искать замену Маску.

Причиной стало падение прибыли на 71% с начала года на фоне снижения продаж электромобилей. Свое недовольство также высказали инвесторы, которые объявили, что Маск тратит слишком много времени на администрацию Трампа вместо того, чтобы спасать бизнес.

Источники The Washington Post отметили, что бурный интерес предпринимателя к политической жизни заметно остыл. Маск разочаровался в том, что несмотря на свои многомиллионные вложения, не смог оказать сильного влияния на новую администрацию Белого дома.

Собеседники добавили, что также предприниматель всерьез воспринял начавшуюся вокруг него травлю, поступающие угрозы в адрес его семьи и целую серию нападений на объекты компании Tesla.

Отсутствие бизнесмена заметили пользователи принадлежащей ему соцсети X. В англоязычном секторе вопрос: «Помните был такой Илон Маск?» собрал миллионы лайков.

В начале мая вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что Маск останется в составе правительства после завершения срока своего контракта, но значительно сократит свое участие в работе. Он добавил, что изначально предприниматель планировал проработать всего шесть месяцев, но контракт продлят как минимум до конца года, когда появятся промежуточные итоги работы DOGE.