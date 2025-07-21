Свиноустье подарило Польше крупнейшее в истории страны месторождение нефти и газа

CEP объявила об открытии крупнейших запасов углеводородов в истории Польши

У берегов Свиноустья на Балтийском море обнаружили крупнейшее в истории Польши месторождение нефти и газа. Об этом сообщила местная газета Szczeci .

Компания Central European Petroleum (CEP) уже объявила о завершении разведочного бурения в шести километрах от побережья.

Подтверждены запасы в 22 миллиона тонн нефти и 5 миллиардов кубометров природного газа коммерческого качества. Это одно из самых значимых открытий в Европе за последние десять лет.

Как сообщили представители CEP, общие ресурсы месторождения могут достигать 33 миллионов тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.

Главный геолог Польши Кшиштоф Галос подчеркнул, что найденные залежи способны существенно укрепить энергетическую безопасность страны и снизить ее зависимость от внешних поставщиков.

Central European Petroleum Ltd — канадская компания, где контрольный пакет принадлежит норвежским инвесторам.



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