Сверхсекретный план с подписью Сталина купили за $13,8 тысячи

В США продали секретный документ, датированный сентябрем 1944 года и посвященный защите освобожденной Восточной Европы. В нем содержится информация о вооружениях для защиты Риги, Варшавы и Таллина, сообщили организаторы торгов из аукционного дома RR Auction .

«Лот под названием „Датированный периодом Второй мировой войны документ о защите освобожденной Восточной Европы с подписью Иосифа Сталина“ ушел с молотка за 13 764 доллара (более одного миллиона рублей)», — уточнили организаторы.

Сталин подписал документ синим несмываемым карандашом. В нем говорится о выделении топлива и передислокации некоторых полков. Документ в хорошем состоянии, с небольшими загрязнениями и пятнами. В описании лота указано, что освобождение трех городов требовало тщательно скоординированной работы систем ПВО для защиты от немецких контратак.

Ранее в США на аукционе продали картину британского художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» за 18 миллионов долларов.