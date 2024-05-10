Свалка с химическими отходами загорелась в Польше | 360°

Мир 10 мая 2024, 20:24 Свалка с химическими отходами загорелась в Польше Пожар охватил свалку химических отходов в польском Семяновице-Сленске РИА «Новости»

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Полигон химических отходов загорелся рядом с городом Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши. Как сообщила радиостанция RMF, администрация муниципалитета заявила, что на свалке хранились растворители краски и остатки производства пластика. Общий объем отходов оценили в 10 тысяч тонн.

Пресс-секретарь городского управления спасателей Себастьян Карпинский заявил, что пока неизвестно, сколько займет тушение пожара. Он подчеркнул, что два работавших на месте спасателя получили ожоги и их забрали в больницу.

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«Некоторые из объектов горят очень интенсивно, и на них уходит больше воды. Другие взрываются», — пояснил он журналистам.

Карпинский добавил, что специалисты ведут мониторинг состояния воздуха и пока превышения концентрации опасных веществ нет. Поэтому жителям города ничто не угрожает.

На месте продолжили работу 58 пожарных из городских служб. Еще 160 человек на помощь к ним отправили власти воеводства.

Правительственный центр безопасности призвал местных жителей не приближаться к месту пожара и не открывать окна без необходимости из-за сильного задымления.

Алтайские спасатели эвакуировали более 40 человек из загоревшейся Центральной городской больницы Бийска. Очаг пожара находился на шестом этаже лечебного учреждения. Прибывшие на место специалисты вывели людей из помещений и оперативно ликвидировали пламя.