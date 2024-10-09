Суть нового санкционного режима против России объяснили в ЕС

Новый санкционный режим Евросоюза позволит решительно и жестко реагировать на любую дестабилизирующую деятельность России против объединения. Суть нового механизма РБК объяснил официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис.

Он уточнил, что санкционный режим направлен «против организаций или лиц, вовлеченных в спектр гибридных действий России против сообщества, а также ее союзников и сторонников».

«Мы находимся в тесном сотрудничестве с трансатлантическими и международными партнерами по поводу согласования новых мер против России», — заявил Монис.

Дипломат отметил, что Еврокомиссия предожила присоединиться к рекстрикциям странам Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли.

Также официальный представитель ЕК напомнил, что в вопросе новых санкций Совет ЕС по каждому конкретному случаю должен принимать единогласное решение.

Ранее стало известно, что новый санкционный режим ЕС против России будет действовать до октября 2025 года, писал RT.