Существование физической версии коммюнике по Украине опровергли

По итогам конференции в Швейцарии не выпускали физическую версию заключительного коммюнике. В МИД страны пояснили РИА «Новости» , что список «живой» и его могут подписать в любое время даже те государства, которые в саммите участия не принимали.

«Коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. На сайте МИД Швейцарии совместное коммюнике размещено со списком стран, которые его поддерживают», — отметил пресс-секретарь министерства Пьер-Ален Эльчингер.

Он добавил, что государствам и международным организациям дали возможность присоединиться к заявлению. Их также могут исключить из списка подписантов.

В швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня состоялся «мирный саммит» по Украине. В нем собирались участвовать свыше 90 стран, в том числе европейских, и восемь организаций. Подписи под итоговым коммюнике не поставили Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Ирак и Иордания отозвали их позже.