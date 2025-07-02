«Суровая реальность». Орбан обратился с призывом к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен одуматься ради урегулирования конфликта с Россией. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в социальной сети X.

Он напомнил о своем первом после начала председательства Венгрии в Совете ЕС визите в Киев в 2025 году. Тогда премьер-министр лично предупредил Зеленского, что «время не на его стороне». Как оказалось, Орбан был прав.

«Конфликт все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. <…> Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность», — написал он.

Орбан отметил, что Венгрия остается на стороне мира и Зеленскому еще не поздно последовать ее примеру.

По словам премьер-министра, спешка Евросоюза с включением Украины в НАТО «переместит линию фронта в самое сердце Европы», что приведет к третьей мировой войне.

Ранее ряд американских СМИ сообщили о временном прекращении поставок боеприпасов и вооружений Украине. Такое решение в Пентагоне связали с сокращением запасов у США.