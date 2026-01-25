Постпред США при ООН Майк Уолтц полагает, что жесткая позиция президента Дональда Трампа по отношению к союзникам по НАТО укрепила позиции альянса. Такое заявление он сделал в интервью Fox News .

«НАТО гораздо лучше после суровой любви», — сказал он.

Дипломат отметил, что до прихода республиканца в Белый дом многие страны — члены НАТО вносили минимальные средства в бюджет организации. По словам Уолтца, благодаря усилиям Трампа, который выступал за справедливое распределение расходов, союзники увеличили свои оборонные затраты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным охарактеризовал Трампа как опытного политика. Он отметил, что американский лидер основывает свои методы на принципах жесткого, безжалостного бизнеса. Он отстаивает свои интересы и интересы страны.