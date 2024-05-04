Вучич рассказал о больших надеждах в связи с мирными инициативами Китая | 360°

Мир 04 мая 2024, 07:56 Вучич рассказал о больших надеждах в связи с мирными инициативами Китая Президент Сербии Вучич посоветовал прислушаться к мирным инициативам Китая flickr

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Мировому сообществу следует прислушаться к инициативам КНР, направленным на прекращение конфликтов. Об этом Центральному телевидению Китая заявил резидент Сербии Александр Вучич.

Он назвал важным свой визит в азиатскую страну и рассказал, как в мире относятся к китайским мирным инициативам.

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«Люди во всем мире, независимо от того, что они говорят публично, возлагают большие надежды на инициативы председателя [КНР] Си Цзиньпина, надеясь, что эти инициативы принесут мир», — подчеркнул сербский лидер.

Вучич отметил, что мир и спокойствие являются общими интересами для всех стран. Китайский лидер может помочь внести свой вклад в прекращение конфликтов, добавил он.

«Я призываю других больше прислушиваться к мнению председателя Си Цзиньпина и идти на компромиссы, чтобы достичь примирения», — заключил президент Сербии.

Ранее спецпредставитель КНР Ли Хуэй согласился, что мирное урегулирование ситуации на Украине невозможно без участия России. По его мнению, продвигаемые Западом ультиматумы к России не могут стать основой для урегулирования конфликта.