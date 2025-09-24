Супертайфун «Рагаса» на Тайване унес жизни 14 человек

Минимум 14 человек стали жертвами супертайфуна «Рагаса» на Тайване, десятки пропали без вести. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Из-за смерча на остров обрушилось наводнение. В результате прорыва дамбы в уезде Хуалянь погибли около 14 человек, 124 пропали без вести.

«Бурные воды сметали на своем пути машины и дома», — написали авторы поста.

Спасатели организовали поиски людей. Число пропавших без вести уточняется, власти эвакуировали три тысячи человек. Супертайфун «Рагаса» назвали самым мощным в этом году.

В провинции Гуандун на юге Китая из-за разбушевавшейся стихии эвакуировали 44 тысячи человек. Из Шэньчжэня спасатели вывезут около 400 тысяч жителей.