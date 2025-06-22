Суперъяхту Bayesian подняли из воды спустя почти год после затопления у берегов Сицилии

AP: в Италии яхту Bayesian подняли со дна спустя 10 месяцев после затопления

У берегов Сицилии подняли яхту Bayesian — судно длиной 50 метров перевернулось и затонуло 10 месяцев назад. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Операция по подъему длилась три дня. В воскресенье, 23 июня, яхту доставят в сицилийский порт Термини-Имерезе. Там ее передадут следователям, которые установят причину затопления.

Роскошное судно затонуло 19 августа у Портичелло, рядом с Палермо, в сильный шторм. Британский технологический магнат Майк Линч организовал круиз для друзей, чтобы отпраздновать оправдание по делу о мошенничестве в США.

Линч, его дочь и пять человек погибли. Выжили 15, среди них капитан и все члены экипажа, кроме повара. Италия ведет масштабное расследование.

Ранее во время подъема затонувшей яхты Bayesian погиб дайвер, когда готовился срубить грот-мачту судна. Голландский специалист работал в морской компании Hebo. Их баржа прибыла в Портичелло для проведения работ.