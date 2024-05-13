Сунак обвинил Путина в приближении мира к ядерной катастрофе | 360°

Мир 13 мая 2024, 23:53 Сунак обвинил Путина в приближении мира к ядерной катастрофе Сунак: мир ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо за последние 60 лет РИА «Новости»

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Мир приблизился к ядерной катастрофе ближе, чем когда-либо за последние 60 лет после Карибского кризиса. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в аналитическом центре Policy Exchange. Трансляцию вела газета Telegraph на своем YouTube-канале.

«Безрассудное поведение [президента России Владимира] Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с момента Карибского кризиса», — заявил Сунак.

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Премьер-министр отметил рост числа угроз, с которыми сталкивается Великобритания, обвинив в этом деятельность «оси авторитарных государств, таких как Россия, Иран, Северная Корея и Китай». По мнению Сунака, эти страны якобы стремятся подорвать британские ценности.

Ранее Великобритания пыталась возложить ответственность за взлом базы данных Минобороны на Китай. Великобритания пытается «дразнить китайского дракона», отметил доктор исторических наук Игорь Ковалев.