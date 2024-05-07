Ученый Ковалев: Британия пытается выставить Китай в не очень позитивном свете | 360°

Мир 07 мая 2024, 16:05 Ученый Ковалев: Британия пытается выставить Китай в не очень позитивном свете

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Западные СМИ сообщили о взломе базы данных Минобороны Великобритании, ответственность за который якобы несет Китай. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал доктор исторических наук Игорь Ковалев.

По его мнению, неподтвержденные обвинения выгодны правительству Соединенного Королевства.

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«Официальные власти до сих пор не объявили, что это китайцы якобы виноваты, хотя сам намек очень примечателен. <…> Кроме того, для Британии с учетом переноса интересов в Индо-Тихоокеанский регион Китай действительно является одним из ключевых соперников», — высказался эксперт.

Великобритания в данный момент пытается «дразнить китайского дракона», выставляя КНР в не очень позитивном свете, заключил ученый.