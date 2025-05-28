«Сумасшедший и опасный». Французы раскритиковали канцлера ФРГ за его угрозы

Политик Филиппо: угрозы Мерца представляют опасность для Европы и всего мира

Политика канцлера Германии Фридриха Мерца опасна и несет угрозу для Европы. Об этом в соцсети Х написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Новый канцлер Германии Мерц действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против Словакии и Венгрии, которые не имеют права отклоняться от европейского пути, отказываясь от противостояния России!» — возмутился Филиппо.

Канцлер толкает Германию к войне, что делает страну опасной для всей Европы, добавил он.

Ранее Мерц пригрозил Словакии и Венгрии конфликтом с Евросоюзом, если они продолжат придерживаться нынешнего курса в сторону России. В качестве меры он обозначил приостановку финансирования из средств ЕС.

Британия, Франция, США, а теперь и Германия сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине, сообщил ранее Мерц. По словам канцлера, теперь украинские войска могут наносить удары по военным объектам на российской территории