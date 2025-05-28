«Сумасшедший и опасный». Французы раскритиковали канцлера ФРГ за его угрозы

Политик Филиппо: угрозы Мерца представляют опасность для Европы и всего мира

Фото: РИА «Новости»

Политика канцлера Германии Фридриха Мерца опасна и несет угрозу для Европы. Об этом в  соцсети Х написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Новый канцлер Германии Мерц действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против Словакии и Венгрии, которые не имеют права отклоняться от европейского пути, отказываясь от противостояния России!» — возмутился Филиппо.

Канцлер толкает Германию к войне, что делает страну опасной для всей Европы, добавил он.

Ранее Мерц пригрозил Словакии и Венгрии конфликтом с Евросоюзом, если они продолжат придерживаться нынешнего курса в сторону России. В качестве меры он обозначил приостановку финансирования из средств ЕС.

Британия, Франция, США, а теперь и Германия сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине, сообщил ранее Мерц. По словам канцлера, теперь украинские войска могут наносить удары по военным объектам на российской территории

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте