Судно врезалось в пирс в Суэцком канале и село на мель

Потерявшее управление водолазное судно врезалось в пирс во время прохода по Суэцкому каналу и село на мель. Застрявший сухогруз вытаскивали три буксира, сообщила газета The Khaleej Times .

В управлении Суэцкого канала (CAS) журналистам сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, а на снятие судна с мели понадобился почти час. Сейчас ведомство оценивает ущерб, который понесла прибрежная инфраструктура в результате происшествия.

В пресс-службе CAS добавили, что предварительной причиной столкновения судна с пирсом стал отказ рулевого управления. Но быстрая реакция команды предотвратила серьезное разрушение пирса.

В ведомстве добавили, что после освобождения буксиры сопроводили снятое с мели судно в район Балла, а после — к Большому Горькому озеру.

В минувший вторник, 17 июня в Оманском заливе столкнулись танкеры Adalynn и Front Eagle. В результате удара одно из судов загорелось. Срочную эвакуацию 24 членов экипажа провела Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов. В генеральном консульстве России в Дубае уточнили, что пожар произошел на танкере Adalynn, на борту которого находились семеро россиян.